USIM primo anniversario | un anno di crescita e impegno al fianco della Marina Militare
L’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM) ha celebrato ieri il primo anniversario dalla sua costituzione, segnando dodici mesi caratterizzati da una crescita costante, nuove adesioni e un’intensa attività di formazione e rappresentanza. Nel corso dell’ultimo anno l’associazione ha registrato un incremento significativo del numero degli iscritti, rafforzando le proprie competenze e consolidando la sua presenza in tutti i contesti in cui opera il personale della Marina Militare. Un percorso definito “giorno dopo giorno”, grazie alla partecipazione attiva degli associati e alla fiducia riposta nel progetto sindacale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
