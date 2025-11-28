Usa | Trump morta una delle due Guardie Nazionali colpite
Torino, 28 nov. (LaPresse) – Il presidente Donald Trump ha dichiarato che Sarah Beckstrom, una dei due membri delle Guardie Nazionali colpite ieri a Washington in una sparatoria, è morta. “Sarah Beckstrom della Virginia Occidentale, una delle guardie di cui stiamo parlando, una persona giovane, splendida e molto rispettata, ha iniziato il servizio nel giugno del 2023, eccezionale sotto ogni aspetto. È appena scomparsa”, ha detto Trump in una telefonata per il Ringraziamento ai militari, come riporta la Cnn. “Non è più con noi. Ora ci sta guardando dall’alto”, ha continuato il presidente. “È appena successo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
