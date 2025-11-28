Usa Trump annuncia fabbricazione di 11 navi rompighiaccio insieme a Finlandia per $6,1mld tycoon invidia Putin | Russia ne ha 48 noi 1
Trump ha spiegato che Washington sta accelerando per colmare il divario con Mosca, confermando che gli Stati Uniti realizzeranno 11 nuove navi in collaborazione con la Finlandia, per un accordo complessivo da $6,1mld Gli Stati Uniti, con il presidente Donald Trump, hanno annunciato la costruz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Trump annuncia una nuova indagine sui rifugiati afghani ammessi nel paese da Biden https://tg.la7.it/esteri/trump-sparatoria-casa-bianca-nuova-indagine-rifugiati-afghani-27-11-2025-248389 - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | Trump annuncia: "Vicini ad un accordo". Gli Usa trattano con Mosca. Zelensky accetta il piano e pressa il tycoon: "Vediamoci subito". Secondo il New York Times, Putin non accetterà la pace e punta a combattere fino a Natale. #ANSA Vai su X
Usa, Trump: "L’Arabia Saudita è un buon alleato, venderò gli F-35" - 35 all'Arabia Saudita elogiando il regno per la sua forte partnership con gli Stati ... Secondo msn.com