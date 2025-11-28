Trump ha spiegato che Washington sta accelerando per colmare il divario con Mosca, confermando che gli Stati Uniti realizzeranno 11 nuove navi in collaborazione con la Finlandia, per un accordo complessivo da $6,1mld Gli Stati Uniti, con il presidente Donald Trump, hanno annunciato la costruz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump annuncia fabbricazione di 11 navi rompighiaccio insieme a Finlandia per $6,1mld, tycoon invidia Putin: “Russia ne ha 48, noi 1”