Usa sondaggio Big Data Poll | ben il 40% degli elettori accusa Israele di genocidio lo schianto del consenso verso lo Stato sionista

Il dato è inequivocabile: il 38,4% degli elettori americani registrati ritiene che Israele stia commettendo un genocidio a Gaza (BIG DATA POLL). Non si tratta di un sondaggio marginale, ma di un'indagine condotta da Big Data Poll su oltre 2.000 elettori tra il 20 e il 21 novembre 2024

