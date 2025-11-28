USA niente più Giornata Mondiale contro l’AIDS il 1° dicembre | Trump pone fine alle commemorazioni e taglia i fondi alla ricerca sulla malattia
Per la prima volta dal 1988, il governo degli Stati Uniti non commemorerà la Giornata mondiale contro l’Aids, che si celebra ogni anno il primo dicembre. La decisione segna la fine di una tradizione durata 37 anni e rappresenta un cambiamento significativo nella politica sanitaria internazionale americana. Il Dipartimento di Stato ha inviato una comunicazione interna ai propri dipendenti e ai beneficiari di sovvenzioni governative, ordinando di non utilizzare fondi federali per commemorare l’evento. Le istruzioni sono chiare: il personale deve astenersi dal promuovere pubblicamente la Giornata mondiale contro l’Aids attraverso qualsiasi canale di comunicazione, inclusi social media, interventi con i mezzi di informazione, discorsi o altri messaggi rivolti al pubblico. 🔗 Leggi su Cultweb.it
