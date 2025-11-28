USA-Italia oggi in tv amichevole calcio femminile | orario canale streaming

Ci siamo. Questa notte si svolgerà USA-Italia, prima delle due amichevoli della Nazionale italiana di calcio femminile contro le avversarie degli States in programma in quel di Orlando (Florida) con il calcio d’inizio previsto alle ore 1:00 di venerdì 28 novembre. Match di prestigio per le ragazze di Andrea Soncin, pronte a sfidare una delle compagini più titolate al mondo. La trasferta negli Stati Uniti fa parte del nuovo cammino intrapreso dalle azzurre dopo la buona prestazione offerta ai Campionati Europei dello scorso luglio. Il CT ha infatti voluto far assaporare alle giocatrici il fascino del calcio intercontinentale prima dell’inizio delle attesissime qualificazioni ai Campionati Mondiali del 2027, in partenza nel marzo 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - USA-Italia oggi in tv, amichevole calcio femminile: orario, canale, streaming

