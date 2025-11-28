Usa Gaza sotto i riflettori | senatori dem chiedono a Rubio verifiche su possibili violazioni IDF della legge americana sui diritti umani

Forti di una valutazione classificata, un gruppo di senatori dem chiede verifiche rapide sulle condotte dell'esercito israeliano a Gaza, per garantire il rispetto della legge americana Mercoledì 25 novembre, una folta schiera di senatori Democratici ha sollecitato il Segretario di Stato statu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

usa gaza sotto i riflettori senatori dem chiedono a rubio verifiche su possibili violazioni idf della legge americana sui diritti umani

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, Gaza sotto i riflettori: senatori dem chiedono a Rubio verifiche su possibili violazioni IDF della legge americana sui diritti umani

