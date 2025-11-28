Ursula Bennardo torna a Uomini e Donne? Le rivelazioni dell’ex dama

Ursula Bennardo è ancora single, tornerà a Uomini e Donne per trovare la sua anima gemella?. Nei giorni scorsi Sossio Aruta sui social ha fatto sapere di aver ritrovato l’amore dopo la fine della sua storia d’amore con Ursula Bennardo, anche lei ha incontrato qualcuno capace di farle battere il cuore? Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo l’ex dama di Uomini e Donne si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera personale, senza giri di parole ha detto che ad oggi è ancora single. Tra le varie cose ha svelato: “Sono quasi due anni che sono single, non ho avuto alcun desiderio, non è stata nelle mie priorità volere un rapporto di coppia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Ursula Bennardo torna a Uomini e Donne? Le rivelazioni dell’ex dama

Sono pronta se mi arriva all’improvviso un amore, però cercare, mettermi alla prova, perdere tempo a conoscere persone non ho ancora in questo momento la voglia di farlo. ” Ursula Bennardo, volto noto di Uomini e Donne, ha raccontato senza mezzi termini - facebook.com Vai su Facebook

