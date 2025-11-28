Uomo-Intelligenza artificiale la svolta produttiva | guida strategica al Synthetic Work
L’AI non è più strumento: è collega, partner cognitivo. Un’analisi densa e critica — economica, giuridica, finanziaria, geopolitica e tecnologica — con esempi concreti, rischi e strategie per leader e policy-maker. Il tempo della co-creazione: l’alba del Synthetic Work. Per trent’anni abbiamo associato la parola automazione alla sostituzione. Oggi l’automazione, semplicemente, non basta più. Il nuovo paradigma del lavoro si chiama Synthetic Work: una forma di collaborazione ibrida tra persone e sistemi generativi che unisce la capacità interpretativa umana con la potenza analitica dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
