Uomo colto da arresto cardiaco sulla tangenziale | soccorso dalla polizia stradale

Cataniatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due agenti della sezione polizia stradale di Catania, impegnati in attività di pattugliamento, allertati dalla sala operativa compartimentale, hanno salvato la vita ad un uomo che presentava i sintomi di un arresto cardiocircolatorio. Accorsi tempestivamente dopo la chiamata d'emergenza, i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

