Uomo colto da arresto cardiaco sulla tangenziale | soccorso dalla polizia stradale

Due agenti della sezione polizia stradale di Catania, impegnati in attività di pattugliamento, allertati dalla sala operativa compartimentale, hanno salvato la vita ad un uomo che presentava i sintomi di un arresto cardiocircolatorio. Accorsi tempestivamente dopo la chiamata d'emergenza, i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ex consigliere comunale a Crocetta del Montello, era un uomo colto e un professionista stimato. - facebook.com Vai su Facebook

Giovanni #Galeone ci ha lasciati oggi all’età di 84 anni. È stato un uomo di calcio ricco di idee e una persona generosa , agli Europei del 1988 affiancò la piccola troupe di fininvest e grazie alle sue conoscenze consentì ai nostri inviati di svolgere al meglio il lo Vai su X

Encomio a due Carabinieri per aver salato un uomo in arresto cardiaco - Vincent/Châtillon hanno ricevuto un encomio per aver salvato la vita ad un uomo colto da arresto cardiaco. Scrive aostaoggi.it

Salvarono uomo in arresto cardiaco,encomio a due carabinieri - All'appuntato scelto con qualifica speciale Riccardo Vannucci e all'appuntato Antonio Fab ... Segnala msn.com

Civitanova, uomo in arresto cardiaco salvato sul lungomare. Il sindaco riceve i due “angeli” della notte del 10 agosto: «Gesto di grande prontezza e altruismo» - Hanno finalmente un nome i due “angeli” che, la sera del 10 agosto sul Lungomare Piermanni, hanno contribuito in modo decisivo a salvare la vita di un uomo colto da un improvviso arresto ... Scrive corriereadriatico.it