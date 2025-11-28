Uomo cade in mare da una nave | ricerche senza sosta
Le autorità spagnole sono impegnate da ieri nelle operazioni di ricerca di un cittadino britannico di 76 anni caduto in mare al largo di Tenerife mentre si trovava a bordo della nave da crociera Marella Explorer 2, del gruppo TUI. L’uomo sarebbe finito in acqua durante la navigazione verso La Gomera, circostanza confermata dalla compagnia, che ha comunicato di essere in contatto con i familiari e di collaborare con le autorità locali. L’allarme è scattato poco prima delle 10, ora locale, quando a bordo è stata diffusa la segnalazione di “ uomo in mare ”. Il comandante ha interrotto la rotta per partecipare alle prime fasi delle ricerche, prima di dirigersi verso il porto di Santa Cruz de Tenerife, dove la nave è attraccata nelle prime ore di oggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
