Uomini e Donne | Valentina ed Emanuele fanno il grande passo

Tivvusia.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Uomini e Donne alcune storie nascono in modo spontaneo, altre esplodono ancor prima di formarsi, e ci sono casi come quello di Cinzia e Rocco, che ieri hanno lasciato il programma annunciando quasi subito la rottura tramite storie sibilline sui social. Valentina ed Emanuele, una storia solida. Diversa è la storia di Valentina Vitale ed Emanuele Longallo, che nella passata stagione del programma hanno preso tutto con calma. Tra i due è scattato subito il feeling: dopo che Valentina ha chiuso con Alessio, accusata di cercare solo visibilità, ha deciso di dare una possibilità a Emanuele. La scelta si è rivelata vincente: poco dopo, i due sono usciti dal programma mano nella mano, iniziando la loro storia lontano dalle telecamere. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

uomini e donne valentina ed emanuele fanno il grande passo

© Tivvusia.com - Uomini e Donne: Valentina ed Emanuele fanno il grande passo

Leggi anche questi approfondimenti

uomini donne valentina emanueleValentina Vitale ed Emanuele, colpo di scena dopo Uomini e Donne/ L’incredibile novità della coppia - Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, la coppia del trono over Valentina Vitale ed Emanuele, svelano la novità. Riporta ilsussidiario.net

uomini donne valentina emanueleUomini e Donne, come stanno Valentina e Emanuele? Presa una decisione importante - Ci sono storie che nascono in maniera spontanea a Uomini e Donne, altre che esplodono ancora prima di formarsi, e chi invece come Cinzia e Rocco che ieri hanno deciso di uscire dalla trasmissione e lo ... Come scrive msn.com

uomini donne valentina emanueleAlessia Antonetti, chi è la corteggiatrice di Ciro a Uomini e Donne/ È la ex di Raul Dumitras? Lei chiarisce - Alessia Antonetti, corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, fa chiarezza sui rumors sul presunto flirt con Raul Dumitras. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Valentina Emanuele