Uomini e Donne | Valentina ed Emanuele fanno il grande passo

A Uomini e Donne alcune storie nascono in modo spontaneo, altre esplodono ancor prima di formarsi, e ci sono casi come quello di Cinzia e Rocco, che ieri hanno lasciato il programma annunciando quasi subito la rottura tramite storie sibilline sui social. Valentina ed Emanuele, una storia solida. Diversa è la storia di Valentina Vitale ed Emanuele Longallo, che nella passata stagione del programma hanno preso tutto con calma. Tra i due è scattato subito il feeling: dopo che Valentina ha chiuso con Alessio, accusata di cercare solo visibilità, ha deciso di dare una possibilità a Emanuele. La scelta si è rivelata vincente: poco dopo, i due sono usciti dal programma mano nella mano, iniziando la loro storia lontano dalle telecamere.

