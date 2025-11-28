Uomini e Donne segnalazione sul trono di Ciro | parla l’ex di una sua corteggiatrice
Le anticipazioni sul percorso di Ciro Solimeno parlano di un avvio in salita. Dopo i rumor su una prima corteggiatrice, arriva un nuovo caso. Un ex fidanzato pubblica una story dura. Usa parole forti. Il messaggio corre sui social e arriva fino al pubblico di Uomini e Donne. Il nome della ragazza è noto al programma e la sua prima esterna con Ciro aveva incuriosito. Ora lo scenario cambia. La vicenda tocca temi personali e morali. E riapre la discussione sulle scelte del tronista. Vediamo cosa è successo e quali effetti può avere in puntata. Ex corteggiatrice pronta a tornare per Ciro Solimeno Uomini e Donne gossip, Ciro Solimeno: chi è la corteggiatrice finita nel mirino. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Uomini e Donne", Ciro Solimeno conosce le sue corteggiatrici #uominiedonne #27novembre Vai su X
Uomini e Donne, grave incidente per Gianmarco Meo - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, segnalazioni sul trono di Ciro Solimeno, arriva la replica della corteggiatrice Alessia Antonetti - Sul trono dell'ex fidanzato di Martina De Ioannon sono arrivate diverse segnalazioni riguardanti proprio Alessia ... Scrive msn.com
Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: spunta una nuova segnalazione su Simone. Cosa succede ora? - "Uomini e Donne", nuova segnalazione su Simone Bonaccorsi, il corteggiatore di Cristiana Anania: ora cosa succederà? Lo riporta notizie.it
Uomini e Donne, polemiche sul trono di Ciro Solimeno: la replica di Alessia Antonetti - Insomma, il trono di Ciro continua a regalare sorprese e polemiche: i fan restano con gli occhi puntati su Alessia, in attesa di scoprire se queste segnalazioni troveranno conferma o rimarranno solo ... Si legge su mondotv24.it