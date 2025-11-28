Uomini e Donne rottura tra Cinzia e Rocco | il gesto di lei

Sembrava l’inizio di un capitolo nuovo per Cinzia Paolini e Rocco Bruno, i quali hanno lasciato Uomini e Donne da coppia. C’era una lettera, c’era un regalo, c’era la volontà di provarci fuori. La loro conoscenza era stata lunga e spesso complicata. Dopo un primo idillio erano arrivati dubbi e distanze. Lei aveva incontrato altri cavalieri. Lui aveva già proposto di uscire, senza riuscire a convincerla. Ora, però, tutto cambia di nuovo. Tra indiscrezioni e segnali social, la coppia si sarebbe già detta addio. Il vero lavoro di Cinzia Paolini Dallo studio di Uomini e Donne alla scelta: il giorno dell’uscita. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, rottura tra Cinzia e Rocco: il gesto di lei

