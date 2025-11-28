Uomini e Donne Martina Cardamone e il like al commento cattivello su Flavio Ubirti

Martina Cardamone mette un like ad un commento negativo su Flavio Ubirti, scatenando le ipotesi dei fan di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Martina Cardamone e il like al commento cattivello su Flavio Ubirti

Leggi anche questi approfondimenti

"Uomini e Donne", Ciro Solimeno conosce le sue corteggiatrici #uominiedonne #27novembre Vai su X

Uomini e Donne, grave incidente per Gianmarco Meo - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, Martina Cardamone e il like al commento cattivello su Flavio Ubirti - Martina Cardamone mette un like ad un commento negativo su Flavio Ubirti, scatenando le ipotesi dei fan di Uomini e Donne. Si legge su comingsoon.it

Flavio Ubirti verso la scelta a Uomini e Donne?/ Il tronista bacia Martina ma Nicole si dichiara innamorata - Flavio Ubirti verso la scelta a Uomini e Donne: Nicole si dichiara innamorata e gli chiede di chiudere presto il trono. ilsussidiario.net scrive

Uomini e Donne, Flavio Ubirti visto in esterna oggi con Martina: le anticipazioni - Uomini e Donne, il tronista Flavio Ubirti visto in esterna oggi con Martina Cardamone : le anticipazioni di quanto successo ... Da mondotv24.it