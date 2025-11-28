Per chi ha seguito Uomini e Donne, Eugenio Colombo è un nome di casa. La sua storia con Francesca Del Taglia è durata nove anni ed è stata coronata dall’arrivo di due figli. Poi la rottura, i silenzi, qualche timido riavvicinamento. Oggi, però, la cronaca rosa torna a parlare di lui: una segnalazione lo ritrae con una donna famossissima della tv. L’incontro sarebbe avvenuto a Firenze e il racconto, molto dettagliato, ha acceso il web. Il vero lavoro di Cinzia Paolini News Uomini e Donne: Eugenio Colombo dal Trono Classico alla vita di coppia. Eugenio Colombo è uno dei volti storici del Trono Classico di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Eugenio Colombo ha ritrovato l’amore? Lei è famosissima