Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Uomini e Donne", Ciro Solimeno conosce le sue corteggiatrici #uominiedonne #27novembre Vai su X

Uomini e Donne, grave incidente per Gianmarco Meo - facebook.com Vai su Facebook

Margherita Aiello torna in studio a Uomini e Donne? L'inaspettata decisione - Margherita Aiello, ex dama del Trono Over, è pronta a rientrare in studio a "Uomini e Donne": ecco la sua risposta ... Riporta notizie.it

Uomini e Donne, è scontro tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi: dopo replica lui attacca/ “Non è intelligente” - Uomini e Donne, è scontro tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi: lui sogna di fare l'opionionista, lei replica poi lui attacca: "Non è intelligente" Uomini e Donne, Tina Cipollari replica piccata: ... Si legge su ilsussidiario.net

Uomini e Donne, segnalazioni sul trono di Ciro Solimeno, arriva la replica della corteggiatrice Alessia Antonetti - Sul trono dell'ex fidanzato di Martina De Ioannon sono arrivate diverse segnalazioni riguardanti proprio Alessia ... Come scrive msn.com