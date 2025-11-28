Uomini e Donne 2025 chi è la dama Annamaria | età origini cognome lavoro Instagram

Tra le dame del Trono Over di Uomini e Donne 20252026 c’è Annamaria. Stiamo parlando della donna, con i lunghi capelli castani, che si è fatta notare nel parterre del dating show di Maria De Filippi soprattutto durante la puntata del 28 novembre 2025. In questa occasione, la conduttrice ha voluto da lei spiegazioni dopo averla vista in lacrime durante il ballo degli altri partecipanti. La dama ha avuto un piccolo sfogo, dicendo di aver pianto per Federico. Quest’ultimo è finito così sotto accusa, con la Anamaria profondamente provata per ciò che è accaduto. Ma vediamo insieme chi è quella bellissima e giovane donna. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Uomini e Donne 2025, chi è la dama Annamaria: età, origini, cognome, lavoro, Instagram

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Uomini e Donne", Ciro Solimeno conosce le sue corteggiatrici #uominiedonne #27novembre Vai su X

Uomini e Donne, grave incidente per Gianmarco Meo - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, anticipazioni 28 novembre 2025: Cristiana bacia un corteggiatore e un altro se ne va - Uomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 28 novembre 2025: Cristiana bacia un corteggiatore, Agnese e Roberto sempre più vicini. Lo riporta mondotv24.it

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 27 novembre 2025/ Cinzia e Rocco escono insieme, Barbara sbotta - Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 27 novembre 2025, Cinzia e Rocco escono insieme, Barbara sbotta: "Non troverò mai un uomo! Riporta ilsussidiario.net

Uomini e Donne, anticipazioni 26 novembre 2025: Pio e Amedeo ospiti, inizia il trono di Ciro - Uomini e Donne, le anticipazioni di mercoledì 26 novembre 2025: Pio e Amedeo ospiti per Gemma, Ciro Solimeno inizia a conoscere le prime corteggiatrici. Lo riporta mondotv24.it