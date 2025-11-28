Un' ondata di cuori per Paky il piccolo strappato alla vita da un neuroblastoma infantile | Lui donava amore

È stato un brutto male, il neoroblastoma infantile, lungo tre anni e mezzo trascorsi tra gli ospedali Casa Sollievo della Sofferenza e il pediatrico Bambin Gesù di Roma, ad aver strappato prematuramente alla vita Paky, al secolo Pasquale D'Amore, il bambino di 8 anni che mister Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it