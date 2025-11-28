Uno stipendio in cambio di recensioni | ci siamo infiltrati nella rete che vota i ristoranti
Me ne sono accorto solo dopo qualche giorno. Ero stato inserito in un gruppo su Telegram da un account sconosciuto. Dentro, una presunta reclutatrice prometteva ricompense in denaro in cambio di semplici recensioni a cinque stelle su hotel, ristoranti, monumenti che non avevo mai visitato. La. 🔗 Leggi su Today.it
