Uno sportello benessere con la Lilt | Consigli e trattamenti per stare meglio nella vita di ogni giorno

Da gennaio 2023 presso la sede di Merate, la Lilt provinciale di Lecco organizza visite e trattamenti di estetica oncologica rivolte a persone che stanno seguendo cicli di cure. Il servizio chiamato “Sportello benessere” rientra nelle attività di prevenzione oncologica terziaria nel rispetto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

