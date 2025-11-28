Universo Kelvin di star trek | un tesoro di potenziale da non perdere

il potenziale inespresso dell’universo Kelvin di Star Trek. una scelta discostata dai fan e dalle possibilità creative. Nonostante le dichiarazioni contrarie, l’ universo Kelvin di Star Trek rappresenta una risorsa preziosa per il franchise, degna di essere valorizzata anziché abbandonata. Nei recenti anni, la Paramount ha deciso di mettere da parte questa versione alternativa, suscitando delusione tra i fan e critici che ritengono si tratti di una opportunità persa. La produzione editoriale di IDW Publishing evidenzia come l’universo Kelvin abbia potenzialità ancora da esplorare, grazie a storie che hanno ampliamente mostrato cosa si sarebbe potuto ottenere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

