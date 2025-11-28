Università di Perugia la nomina | Paolo Carbone nuovo presidente del Presidio della Qualità

Il rettore dell'Università di Perugia, Massimiliano Marianelli, ha nominato il nuovo presidente del Presidio della Qualità di Ateneo dopo le dimissioni di Cristiano Perugini, nuovo delegato rettorale a "Bilancio; Risorse Economico-finanziarie; Fondazioni". La scelta è ricaduta su Paolo Carbone. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

