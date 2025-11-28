Universe for Sale | avventura sci-fi gratis su Epic Games

Universe for Sale, il racconto videoludico sci-fi che unisce arte hand-drawn e narrativa profonda, è disponibile gratuitamente sull’Epic Games Store dal 27 novembre al 4 dicembre 2025. Una di quelle opportunità che gli amanti delle avventure grafiche non si lasciano scappare: lo aggiungi alla libreria e resta tuo per sempre. Ricorda che basta avere un account su Epic Games store per poter scaricare sul proprio PC e poter giocare quando si vuole ai giochi gratis che Epic regala. Saranno tuoi per sempre e potrai spostarli su tutti i PC che vuoi perché rimarranno per sempre nella tua libreria. 100 giochi Android a 120 FPS. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Universe for Sale: avventura sci-fi gratis su Epic Games

