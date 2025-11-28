Sfida che intreccia la lotta salvezza e quella per le posizioni di rincalzo valevole per il 12esimo turno di Bundesliga con l’Union Berlin di Baumgart che ospita il fanalino di coda FC Heidenheim. Il colpaccio sul campo del St. Pauli vale un +8 sul terzultimo posto per gli Eisernen e la possibilità di pensare di andare oltre ad una tranquilla salvezza dopo anni . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Union Berlin-FC Heidenheim (sabato 29 novembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici