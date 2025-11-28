UniCredit Orcel rivendica l’ italianità del gruppo | Siamo i primi investitori in titoli di Stato italiani deteniamo circa €40 mld
In audizione al Senato l’ad respinge i rilievi del Golden Power e rivendica il peso dell’Italia nel gruppo, dal 2022, 5.000 assunzioni in tre anni e 1.000 nel 2024; Orcel chiude alla pista Banco Bpm, conferma partecipazioni del 26% in Commerzbank e del 29,5% in Alpha Bank, e conferma il ritiro quasi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La rassegna stampa di Caffè Affari - 27 novembre Bufera sulla scalata #Mps: Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati dalla procura di Milano; Quelle ombre sul governo nel passaggio delle azioni; Orcel esclude nuovi blitz su Bpm: #Unicredit non è una minacci Vai su X
Bufera sulla scalata Mps: Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati dalla procura di Milano; Su Mediobanca ipotesi concerto; Quelle ombre sul governo nel passaggio delle azioni; Orcel esclude nuovi blitz su Bpm: Unicredit non è una minaccia per la sicurezza it - facebook.com Vai su Facebook
Unicredit, Orcel difende l’italianità della banca: siamo il primo compratore del debito pubblico. L’istituto quasi fuori dalla Russia - L’ad di Unicredit in Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario rivendica la necessità del gruppo di voler creare molto valore «prima di cogliere ulteriori opportunità esogene di accel ... milanofinanza.it scrive
Orcel: «Unicredit ha 40 miliardi di Btp, più di qualunque altra banca italiana» - Andrea Orcel rivendica in Parlamento l'italianità di Unicredit, messa in dubbio nell'ambito della procedura Golden Power. Da ilmessaggero.it
Orcel, Unicredit banca con più titoli Stato, 40 miliardi - Unicredit detiene "40 miliardi di euro di titoli di Stato italiani", "più di qualsiasi altra banca e non siamo la prima" del Paese. Da msn.com