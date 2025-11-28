Una Striscia da prima serata

Una sola volta alla settimana. Però in versione lunga da show di prima serata. E così che, dopo mesi di attesa, si dipana il mistero sul ritorno di Striscia la notizia. Ieri i vertici di Mediaset hanno comunicato ufficialmente che il tg satirico andrà in onda a gennaio «in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte dai mitici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti». Insomma, la creatura di Antonio Ricci non sarà più quotidiana post Tg5 com'è stata per decenni, ma in una unica serata (ancora da decidere il giorno) e, dunque, con una formula da show. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una "Striscia" da prima serata

Altri contenuti sullo stesso argomento

Striscia la Notizia sbarca in prima serata su Canale 5 Una mossa che era molto attesa e che ha il sapore del rilancio. - facebook.com Vai su Facebook

#Mediaset annuncia la partenza di @Striscia in prima serata: in onda a gennaio su #Canale5 con cinque puntate speciali condotte dai mitici @EzioGreggio ed #EnzoIacchetti quimediaset.it/comunicati/med… Vai su X

Striscia la Notizia torna in prima serata da gennaio 2026: ora è ufficiale - Striscia la Notizia sbarca in prima serata su Canale 5 a gennaio con cinque speciali condotti da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ... Lo riporta fanpage.it

Striscia la notizia torna a gennaio in prima serata: è ufficiale - Dopo mesi di rumor, smentite e tentennamenti, finalmente Mediaset e Antonio Ricci sono arrivati a un accordo: cinque prime serate condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. vanityfair.it scrive

Striscia la Notizia sbarca in prima serata - Il tg satirico di Antonio Ricci arriva in prima serata su Canale 5 con Greggio e Iacchetti alla conduzione A gennaio “Striscia la Notizia” farà un passo ... Lo riporta novella2000.it