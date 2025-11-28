Una sera con Roberto Magnani | al DEDA Project l’arte incontra la ricerca interiore
Nell'ambito della rassegna “Deda interviste”, venerdì 28 Novembre, si terrà l’incontro con Roberto Magnani, attore e regista da anni attivo nella scena teatrale italiana, membro stabile della compagnia del Teatro delle Albe di Ravenna. Tra i suoi ultimi spettacoli figurano “Siamo tutti Cannibali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Roberto Allievi ieri sera nella palestra di Cadorago con la squadra di basketdella Fondazione Comasca. Grazie di essere venuto!! Pallacanestro Cantù Olimpia Cadorago BCC Cantù Caglificio Clerici Guido Corti Flavio Buzzacco - facebook.com Vai su Facebook
Una sera con Roberto Magnani: al DEDA Project l’arte incontra la ricerca interiore - Nell'ambito della rassegna “ Deda interviste ”, venerdì 28 Novembre, si terrà l’incontro con Roberto Magnani, attore e regista da anni attivo nella scena teatrale italiana, membro stabile della compag ... Segnala ravennatoday.it
DEDA Interviste al centro OMM: Roberto Magnani tra teatro e ricerca interiore - Venerdì 28 novembre alle 19:30, per la rassegna di DEDA interviste si terrà l’incontro con l’attore e regista Roberto Magnani. Come scrive ravennanotizie.it