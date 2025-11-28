Una rigerenazione per Arquà Petrarca | la progettazione di 60 studenti universitari
Martedì 25 novembre si è svolto al Cotonificio Iuav un significativo momento di confronto e progettualità: 60 studenti del corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università Iuav di Venezia hanno incontrato il sindaco di Arquà Petrarca, Andrea Schivo, presentando 15 proposte progettuali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
