Una raccolta fondi per tre statue di Totò Schillaci | Vogliamo donarle a Palermo a Messina e al Giappone
Lunedì primo dicembre, nel giorno in cui Totò Schillaci avrebbe compiuto 61 anni, sarà presentata una raccolta fondi per realizzare una statua in bronzo, in tre copie, da dedicare al campione palermitano. “Vorremmo donarne sicuramente una a Palermo e una a Messina, mentre per l'altra abbiamo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
