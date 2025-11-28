Una Passeggiata nella Storia approda a Fontechiari

Frosinonetoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con Fontechiari il ciclo di “Una Passeggiata nella Storia”, l’iniziativa promossa dal CAI – Sezione di Gallinaro e da Librìza, in collaborazione con il Festival delle Storie e il GAL Verla. L’appuntamento è per domenica 30 novembre 2025, alle ore 8:30.Il percorso condurrà i partecipanti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

