Una grande Romagna Tante le potenzialità ma occorre una strategia

Ilrestodelcarlino.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Matteo Naccari Così come il resto d’Italia – e del mondo - anche la Romagna vive un periodo di incertezza legato all’instabilità internazionale, provocata dalle guerre, dalla debolezza economica dell’Europa verso Stati Uniti e Cina, da una crisi dei consumi che colpisce il mercato interno. E non a caso l’estate si è chiusa con un turismo in affanno che ha messo in mostra tante debolezze del sistema economico di questa parte della regione. Hotel datati, infrastrutture non all’altezza – dalle autostrade ai treni -, i prezzi sicuramente alti hanno messo il fiatone a una stagione turistica che si è chiusa senza disastri, ma con dati di villeggianti in diminuzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

una grande romagna tante le potenzialit224 ma occorre una strategia

© Ilrestodelcarlino.it - Una grande Romagna Tante le potenzialità, ma occorre una strategia

News recenti che potrebbero piacerti

grande romagna tante potenzialit224Una grande Romagna Tante le potenzialità, ma occorre una strategia - Dagli aeroporti alla Fiera, passando per il porto: una terra piena di risorse Il turismo in affanno ha, però, riportato alla luce gli storici punti deboli ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grande Romagna Tante Potenzialit224