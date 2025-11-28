Una grande Romagna Tante le potenzialità ma occorre una strategia
di Matteo Naccari Così come il resto d’Italia – e del mondo - anche la Romagna vive un periodo di incertezza legato all’instabilità internazionale, provocata dalle guerre, dalla debolezza economica dell’Europa verso Stati Uniti e Cina, da una crisi dei consumi che colpisce il mercato interno. E non a caso l’estate si è chiusa con un turismo in affanno che ha messo in mostra tante debolezze del sistema economico di questa parte della regione. Hotel datati, infrastrutture non all’altezza – dalle autostrade ai treni -, i prezzi sicuramente alti hanno messo il fiatone a una stagione turistica che si è chiusa senza disastri, ma con dati di villeggianti in diminuzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
