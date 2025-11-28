Una delegazione della Provincia di Chieti all' assemblea annuale dell' Upi a Lecce | Serve una restituzione ordinamentale chiara

Una delegazione della Provincia di Chieti ha partecipato all'assemblea annuale dell'Unione Province italiane, che si è svolta il 25 e 26 novembre scorsi a Lecce, con il titolo “Le Province aperte al futuro”.Alla due giorni hanno partecipato i consiglieri Massimo Tiberini (che ha fatto le veci del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it