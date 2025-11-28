Un link capace di connettere il Golfo Persico a tutta l’Africa, oltre che un modo per rafforzare ancor di più il ruolo degli Emirati Arabi Uniti nella trasformazione digitale del continente. L’intenzione è stata manifestata in chiusura del G20 sudafricano, per bocca dello sceicco Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. L’ AI for Development avrà una potenza di fuoco pari a 1 miliardo di dollari, un modo per confermare che “consideriamo l’intelligenza artificiale non solo un settore del futuro, ma anche una pietra angolare del futuro dell’umanità. Pertanto – dice lo sceicco – il mio paese sta accelerando attivamente l’innovazione per migliorare la produttività e promuovere progressi significativi nell’economia globale, con un forte impegno nello sviluppo di un’IA responsabile e inclusiva a vantaggio di tutti”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Una connessione tra Eau e Africa. Cos’è l’AI for Development