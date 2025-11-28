Pontedera, 28 novembre 2025 – A Pontedera, per il secondo anno consecutivo, ecco la b aita di Babbo Natale. Una baita che accompagna la città verso le vestitivà con tante iniziative. E si aggende il villaggio natalizio che rende le festività di fine anno ancora più gioiose e divertenti per grandi e piccini: con un vero Babbo Natale, il Volo sulla slitta e il mercatino natalizio. La baita, ideata e organizzata da Paolo Sax Grossi in collaborazione con Music Staff Italia, è giunta alla 12ma edizione e si trova anche quest’anno negli spazi dell’ex Centro per l’Arte Otello Cirri, in via della Stazione Vecchia, nuovamente trasformati in un angolo incantato della Lapponia dove, attraversando distese ghiacciate popolate da renne, orsi polari, pinguini e strani personaggi, si raggiunge il villaggio degli Elfi e la Casa scintillante di Babbo Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una baita speciale a Pontedera, le magie di Babbo Natale tra giochi e mercatini