Un weekend carico di magia tra mercatini di Natale Vintage Festival Gin Fest e Sagra dell’Olio

Un weekend che scalda i cuori e che profuma di caldarroste, vin brulé e panettoni. Si accende la magia del Natale tra mercatini, sagre e atmosfere vintage: da brindisi in piazza, al ricco programma del Natale “vista mare” di Cervia passando per il Lugo Vintage Festival, fino a laboratori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Al via gli eventi di Natale per un weekend di shopping e prelibatezze con "Mercato in festa", oli d'autore e show cooking, passando per rassegne teatrali e grande musica, con il ritorno di Ivo Pogorel

