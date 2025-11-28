Un semplice accorgimento per il diesel riduce le emissioni e migliora le prestazioni del motore
Un’emulsione d’acqua nel diesel (WiDE) riduce fino al 67% i NOx e al 68% il particolato, migliorando anche le prestazioni del motore. Lo rivela uno studio su Carbon Research. 🔗 Leggi su Fanpage.it
