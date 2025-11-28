Un residente esasperato per i rifiuti abbandonati a Madonna del Fuoco | Inaccettabile danneggiata anche la mia rete

Ilpescara.it | 28 nov 2025

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare nuovamente il problema delle discariche abusive in strada davanti Madonna del Fuoco. L'uomo spiega che anche la rete di confine della sua proprietà era stata danneggiata tempo fa:“Dopo qualche anno ho ripristinato una nuova rete in quanto la vecchia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

