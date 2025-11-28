Un Professore 3 | cast trama e anticipazioni della nuova stagione su Rai1

Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi tornano protagonisti della fiction Rai: la 5B affronta la maturità tra nuove sfide, insegnanti e colpi di scena. Quando va in onda Un Professore 3 La terza stagione di Un Professore è tornata in prima serata su Rai1, ogni giovedì per sei settimane. La serie, coprodotta da Rai Fiction e . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Un Professore 3: cast, trama e anticipazioni della nuova stagione su Rai1

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sarò ancora lì… Trama e cast della seconda puntata di Un professore 3 stasera su Rai 1 - facebook.com Vai su Facebook

Un Professore 3: trama, cast e puntate della serie di Rai1 con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi - Un Professore 3 è ambientato principalmente nel Liceo Da Vinci di via Cavour, le riprese esterne sono state girate fuori dall'ingresso secondario, s ... Si legge su fanpage.it

“Un Professore 3”: trama, cast e personaggi - Queste sono le parole della sigla di un'amatissima serie italiana che dal 20 novembre torna in prima serata su Rai1 con nuove puntate. Lo riporta sorrisi.com

La crisi di Manuel, la gelosia di Dante e il potere salvifico della scuola: la seconda puntata di “Un professore 3” - Dopo la rottura con Nina, provocata dal ritorno imprevisto del padre di Lilli, Manuel (Damiano Gavino) decide di partire per Francoforte: ha bisogno di cambiare aria e di rimettere in ordine la ... Scrive iodonna.it