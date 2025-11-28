Un Posto al Sole Anticipazioni | Ultimo Presepe per Raffaele? Ecco cosa succederà

Comingsoon.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda nella settimana dal 1° al 5 dicembre 2025, vedremo Raffaele prendere una decisione molto importante: andare davvero in pensione! Il padre di Diego lascerà per sempre anche Palazzo Palladini e sarà l'ultimo suo presepe nella Soap?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni: Ultimo Presepe per Raffaele? Ecco cosa succederà

