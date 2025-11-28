Un posto al sole anticipazioni oggi 28 novembre 2025 | scelte difficili a Palazzo Palladini
Nella nuova puntata di Un posto al sole, a Palazzo Palladini l’atmosfera diventa sempre più tesa. Le anticipazioni di oggi parlano della profonda crisi di Vinicio, di nuovo vicino alla sua pericolosa dipendenza. Intanto Alberto tenta di aiutare il fragile Gianluca, travolto da un forte malessere interiore. Anche il piccolo Jimmy vive un momento di grande tristezza, perché sente lontano l’amico Camillo. Un nuovo compagno di giochi gli offrirà però un insperato spiraglio di piccola serenità. Tra sensi di colpa, legami familiari e paure, le anticipazioni di oggi promettono una serata molto intensa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
