Un Posto al Sole anticipazioni dall’1 al 5 dicembre 2025 | Alice e Vinicio sembrano ritrovare la loro armonia

Davidemaggio.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante gli innumerevoli problemi causati da Gennaro, Vinicio e Alice sembrano ritrovare la loro armonia nei prossimi episodi di Un Posto al Sole. Tuttavia, negli stessi momenti, Roberto Ferri scopre che il perfido Gagliotti ha ancora delle frecce all’interno del proprio arco e, proprio per questo, costringe Marina a prendere una decisione difficile che potrebbe non avere gli esiti sperati. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono.  Un Posto al Sole  è in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

