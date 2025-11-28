Un Posto al Sole anticipazioni dall’1 al 5 dicembre 2025 | Alice e Vinicio sembrano ritrovare la loro armonia
Nonostante gli innumerevoli problemi causati da Gennaro, Vinicio e Alice sembrano ritrovare la loro armonia nei prossimi episodi di Un Posto al Sole. Tuttavia, negli stessi momenti, Roberto Ferri scopre che il perfido Gagliotti ha ancora delle frecce all’interno del proprio arco e, proprio per questo, costringe Marina a prendere una decisione difficile che potrebbe non avere gli esiti sperati. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Che ruolo avrà @whoopigoldberg Repost #whoopiegoldberg #unpostoalsole? ? - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole Anticipazioni: Ultimo Presepe per Raffaele? Ecco cosa succederà - Nelle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda nella settimana dal 1° al 5 dicembre 2025, vedremo Raffaele prendere una decisione molto importante: andare davvero in pensione! Segnala msn.com
Un Posto al Sole anticipazioni dal 1 al 5 dicembre: un addio segna Palazzo Palladini - Un Posto al Sole settimana 1–5 dicembre: Gennaro sorprende Ferri e Marina, Chiara Petrone cambia gli equilibri, Eduardo in crisi, Raffaele verso l’addio. termometropolitico.it scrive
“Un posto al sole”, le anticipazioni: Eduardo, un uomo sconfitto - Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 5 dicembre su Rai3 (da lun. sorrisi.com scrive