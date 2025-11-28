Un pomeriggio con il principe Oddone attività gratuita per bambini e
Grazie al progetto “800 volte benvenuti e benvenute” a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, sabato 29 novembre alle ore 15:00 si terrà un nuovo appuntamento nello splendido sito di Villa Saluzzo Serra, dimora nobiliare inserita nel contesto dei Parchi di Nervi, oggi sede della GAM. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
