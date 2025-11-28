Un Panettone per la Vita | torna l' iniziativa solidale di Admo nelle piazze
Torna anche quest'anno "Un Panettone per la Vita", l'iniziativa natalizia dell'Associazione Donatori di Midollo Osseo (Admo) che dal 22 novembre all'8 dicembre animerà le piazze del Friuli Venezia Giulia con i suoi dolci solidali.I volontari dell'associazione saranno presenti in numerose località. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
