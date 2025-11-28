Un nuovo progetto per lei Antonella Clerici dopo The Voice il rumor insistente

28 nov 2025

Stasera i telespettatori di Rai1 potranno seguire una nuova puntata di The Voice Senior, guidata come sempre da Antonella Clerici. Ma mentre il talent show prosegue, nel dietro le quinte circolano già rumor insistenti su un nuovo impegno in prima serata per la popolare conduttrice. Cosa avrà in serbo la Clerici per il pubblico dopo la fine di The Voice Senior? Leggi anche: Roberta Bruzzone, l’annuncio che spiazza gli italiani Una serata evento natalizia in arrivo. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.it, Antonella Clerici sarà al timone di una serata evento natalizia il prossimo 23 dicembre, trasmessa in diretta da Milano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

