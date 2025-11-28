Un mese per la prevenzione dell’osteoporosi alla farmacia Giotto

Arezzonotizie.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mese dedicato alla prevenzione dellosteoporosi alla Farmacia Comunale “Giotto”. Da lunedì 1 dicembre a sabato 27 dicembre, la farmacia di viale Giotto ospiterà la strumentazione per effettuare l’esame della Densitometria Ossea Computerizzata a Ultrasuoni che, con rapidità e affidabilità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

