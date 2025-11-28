Un maestro internazionale per Cattedrale in concerto | a San Gerlando arriva Roman Perucki
La cattedrale di Agrigento ospita un altro appuntamento di prestigio del festival musicale internazionale “Cattedrale in concerto” sotto la direzione artistica di Diego Cannizzaro. Venerdì 28 novembre alle 19 si esibirà Roman Perucki, organista della cattedrale di Oliwa a Danzica, tra le figure. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
