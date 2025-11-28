Un libro e la serie tv | perché il caso di Enzo Tortora è ancora al centro della questione giustizia
Fabrizio Gifuni interpreterà il giornalista ingiustamente arrestato nel 1983 nel film di Marco Bellocchio che vedremo all’inizio del prossimo anno. E Daniele Biacchessi ripubblica il suo saggio-inchiesta. 🔗 Leggi su Repubblica.it
