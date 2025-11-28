Un grande pizzaiolo campano triplica i suoi locali a Firenze

Marco Manzi, nome molto noto per la scena ristorativa fiorentina, mette a punto un altro colpaccio, aprendo Giotto nella zona sud della città. Ecco i dettagli in anteprima. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

