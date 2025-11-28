Un Grand Tour dedicato all’arte della pizza

L’universo variopinto e multiforme della gastronomia e del mangiare fuori in Italia è in evoluzione strabiliante e continua e gli italiani, quando sono bravi, fanno fatica ad ammetterlo. In questo settore è proprio così, in tutti gli ambiti: a partire dall’alta cucina, che in Italia è arrivata da pochissimo (mezzo secolo su per giù) e che si trova oggi nella sua fase di massimo splendore, fino ad arrivare ai nuovi concetti di trattoria, che stanno attualizzando e perpetrando un format altamente identitario. E poi un mosaico: botteghe, gelaterie, forni, mercati, street food, pasticcerie e – qui con qualche lentezza rispetto al resto d’occidente – perfino bar e caffè. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

